an=21, n=7, Sn=105 найдите a1 и d

Алгебра
an=21, n=7, Sn=105 найдите a1 и d
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а7=21           a7 = a1+6d = 21                         (1) S7=105         S7 = (2a1+6d)*7/2 = 105         (2)    (1):   a1 = 21 - 6d (2):  (a1+3d)*7 = 105 Подставим (1) в (2): (21-6d + 3d) = 105/7 21-3d = 15 3d = 6 d=2 a1= 21-12=9 Ответ: 9 и 2.
Гость:
(а1+an)/2=Sn/n a1=2Sn/n-an=2*105/7-21=9 an=a1+d(n-1) d=(an-a1)/(n-1)=(21-9)/6=2
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