разность этого числа и его 82% равна 445,59

Математика
разность этого числа и его 82% равна 445,59
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-0.82х=445.59 0.18х=445.59 х=2475.5 
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