Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов увеличили в 3 раза. Как изменились силы взаимодействия между ними?

Физика

Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов увеличили в 3 раза. Как изменились силы взаимодействия между ними?

Автор: Гость