Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов увеличили в 3 раза. Как изменились силы взаимодействия между ними?
Физика
Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов увеличили в 3 раза. Как изменились силы взаимодействия между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила электростатического взаимодействия (закон Кулона): F₁=kq₁q₂/r₁² по условию r₂=2r₁ q₃=q₁ q₄=q₂/3 F₂=kq₃q₄/r₂²=kq₁q₂/3(2r₁)²=F₁/9 Ответ : уменьшится в 9 раз
Гость:
Сила электростатического взаимодействия F1=kq1q2\r12 r2=2rq2=q1 q4=q2\3 F2=kq3q q4\r2=kq1q2\3(2r1)=F1\9
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