решите уравнение,используя формулу корней квадратного уравнения с четным коэффицентом при x: 6x+24=9x^2 16x^2= 16x+5
Алгебра
решите уравнение,используя формулу корней квадратного уравнения с четным коэффицентом при x: 6x+24=9x^2 16x^2= 16x+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6х=24=9х^2 -9x^2+6x+24=0 D=(6)^2-4*(-9)*24=36+864=900 корень из D=корню из 900=30 x=-6+30/-18=24/-18=-1 1/3 х=-6+30/-18=2 Ответ: х=-1 1/3; х=2
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