Гость: Гость:

для резистора, сопротивление которых 20 и 30М ВКЛЮЧЕНЫ в электрическую цепь напряжением 24В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов? Закон Ома: Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению, т.е. I=U/R 1) последовательное соединение сопротивлений: Rобщ=R1+R2; I1=I2=Iобщ; Uобщ=U1+U2, где R1=2 Ом и R2=3 Ом - сопротивления (резисторы) включенные последовательно, Uобщ - напряжение источника = 24 В, U1 и U2 - падение напряжения на каждом сопротивлении, I1 и I2 - ток протекающий через каждое сопротивление Iобщ=I1=I2=24/(2+3)=24/5=4,8 А 2) параллельное соединение сопротивлений: Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2); Iобщ=I1+I2; Uобщ=U1=U2 где R1=2 Ом и R2=3 Ом - сопротивления (резисторы) включенные параллельно, Uобщ - напряжение источника = 24 В, U1 и U2 - падение напряжения на каждом сопротивлении, I1 и I2 - ток протекающий через каждое сопротивление Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)=(2*3)/(2+3)=6/5=1,2 Ом Iобщ=24/1,2=20 А