какую часть состовляют 17 часов от суток?

Математика
какую часть состовляют 17 часов от суток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/24 в сутках 24 часа из них берем долю 17, то 17/24   
Гость:
1 сутки=24 часа   [latex]\frac{17}{24}[/latex]    
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