Найти ошибки, в каких случаях есть два варианта(географическое название): старинное Брюгге, неспокойный Онего, необитаемая Расшуа, загадочное Токио, далекое Осло, солнечный Брешиа, прибрежное Турку, высокогорная Титикака, извес...
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Найти ошибки, в каких случаях есть два варианта(географическое название): старинное Брюгге, неспокойный Онего, необитаемая Расшуа, загадочное Токио, далекое Осло, солнечный Брешиа, прибрежное Турку, высокогорная Титикака, известная Тейде, древнейший Тахат.
Ответ(ы) на вопрос:
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старинный Брюгге (город) неспокойное Онего (озеро) необитаемый Расшуа ( остров) загадочный Токио (город) далёкий Осло (город) солнечная Брешиа (город (оканчивается на -а) и провинция) прибрежный Турку (город) высокогорное Титикака (озеро) известный Тейде (вулкан) - известная Тейде (гора) древнейшая Тахат (гора)
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