Найти ошибки, в каких случаях есть два варианта(географическое название): старинное Брюгге, неспокойный Онего, необитаемая Расшуа, загадочное Токио, далекое Осло, солнечный Брешиа, прибрежное Турку, высокогорная Титикака, извес...

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Найти ошибки, в каких случаях есть два варианта(географическое название): старинное Брюгге, неспокойный Онего, необитаемая Расшуа, загадочное Токио, далекое Осло, солнечный Брешиа, прибрежное Турку, высокогорная Титикака, известная Тейде, древнейший Тахат.

Автор: Гость