отлит сплав из золота и серебра. Отношение массы золота к массе серебра равно 3:5. Масса серебра на 12 г. больше , чем масса золота . Сколько граммов составляет масса сплава? Сколько граммов золота в сплаве ?

Математика

отлит сплав из золота и серебра. Отношение массы золота к массе серебра равно 3:5. Масса серебра на 12 г. больше , чем масса золота . Сколько граммов составляет масса сплава? Сколько граммов золота в сплаве ?

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