отлит сплав из золота и серебра. Отношение массы золота к массе серебра равно 3:5. Масса серебра на 12 г. больше , чем масса золота . Сколько граммов составляет масса сплава? Сколько граммов золота в сплаве ?
Математика
отлит сплав из золота и серебра. Отношение массы золота к массе серебра равно 3:5. Масса серебра на 12 г. больше , чем масса золота . Сколько граммов составляет масса сплава? Сколько граммов золота в сплаве ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-3=2 12/2=6г - масса одной части 8*6=48г - масса сплава 3*6=18г - масса золота
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