Почему могут возникнуть конфликты между местным населением и пришлым? Составьте правила поведения, которые помогут жить мирно, в согласии.

Гость: Гость:

В среде местного населения обязательно есть определенные обычаи, правила поведегния, законы, которые собирались и исполнялись из века в век. Своя вера, религиозные и общественные заведения, язык, культура, обычаи в семье. Пришлые - или беженцы, или в поисках лучшей жизни. Они вроде бы как в гостях. Но у них свои обычаи...... и так далее. Вдали от родины еще больше могут придерживаться своих правил и законов, а эти законы могут не соответствовать местным. Вот здесь и назревает конфликт. Основное правило: "Не лезь в чужой монастырь со своим уставом", то есть не следует командовать там, где вы в гостях. Но если правила поведение пришлых не противоречать нормам морали местных - то и на здоровье! Надо придерживаться своих правил, уважать чужие.