за контрольную работу 12 человек получили отметку 5, 20 человек - 4 ,а остальные 8 человек - 3. сколько процентов всех учащихся получили отметку 5,сколько 4,сколько 3.

Математика

за контрольную работу 12 человек получили отметку 5, 20 человек - 4 ,а остальные 8 человек - 3. сколько процентов всех учащихся получили отметку 5,сколько 4,сколько 3.

Автор: Гость