за контрольную работу 12 человек получили отметку 5, 20 человек - 4 ,а остальные 8 человек - 3. сколько процентов всех учащихся получили отметку 5,сколько 4,сколько 3.  

Математика
за контрольную работу 12 человек получили отметку 5, 20 человек - 4 ,а остальные 8 человек - 3. сколько процентов всех учащихся получили отметку 5,сколько 4,сколько 3.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+20+8=40 (чел.) - всего 12/40*100=30(%) - получили 5 20/40*100=50(%) - получили 4 8/40*100=20(%) - получили 3
Гость:
1)12+20+8=40(чел)-всего-100% 2)12:40*100=30(%)-"5" 3)20:40*100=50(%)-"4" 4)8:40*100=20(%)-"3" 
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