кто в Афинах считался гражданином? Какими правами обладал афинский гражданин? Чем рабы по своим правам отличались от граждан и переселенцев?
Обществознание
кто в Афинах считался гражданином? Какими правами обладал афинский гражданин? Чем рабы по своим правам отличались от граждан и переселенцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афинские люди делились на: 1) зажиточные граждане-рабовладельцы, 2) демос - полноправное в политическом отношении, но бедное или среднее по своему имущественному положению население, 3) метеки - свободное, но политически неполноправное население неафинского происхождения; 4) рабы. права афинских граждан:носить оружие, служить в ополчении, правом принимать участие в делах государства и т.п. рабы отличались от граждан и переселенцев тем,что они не имели прав и были зависимы от своих хозяев
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