во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади треугольника A1B1C1, если стороны треугольника ABC в (2корень3) раза больше соответствеющих сторон треугольника A1B1C1.

Геометрия

во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади треугольника A1B1C1, если стороны треугольника ABC в (2корень3) раза больше соответствеющих сторон треугольника A1B1C1.

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