в правильном 6-угольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.вычисли площадь 6-угольника
Геометрия
в правильном 6-угольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.вычисли площадь 6-угольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = √3 * 3/2 * R² 1.73*1.5*14²=509.22
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