Найдите множество корней уровнения 1) 15y² + 6y = 5y +2 2) y³ - 2y² + y - 2 = 0 3) y³ + 6y² - y - 6 = 0 4) y³ - 12 = 3y² - 4y
Алгебра
Найдите множество корней уровнения 1) 15y² + 6y = 5y +2 2) y³ - 2y² + y - 2 = 0 3) y³ + 6y² - y - 6 = 0 4) y³ - 12 = 3y² - 4y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15y²+6y =5y+2 15y²-5y+6у-2=0 5у(3у-1)+2(3у-1)=0 (3у-1)(5у+2)=0 3у-1=0 5у+2=0 3у=1 5у=-2 у=1/3 у=-2/5 Ответ: -2/5; 1/3. 2) y³-2y²+у-2=0 y²(у-2)+(у-2)=0 (у-2)(y²+1)=0 у-2=0 y²+1=0 у=2 y²=-1 нет корней, так как квадрат всегда неотрицательное число Ответ: 2. 3) y³+6y²-y-6=0 y²(у+6)-(у+6)=0 (у+6)(y²-1)=0 у+6=0 y²-1=0 у=-6 y²=1 у=1 и у=-1 Ответ: -1; 1; 2. 4) y³-12=3y²-4y y³-3y²+4у-12=0 y²(у-3)+4(у-3)=0 (у-3)(y²+4)=0 у-3=0 y²+4=0 у=3 y²=-4 нет корней, так как квадрат всегда неотрицательное число Ответ: 3.
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