От причала А до причала В и обратно туристы плыли на лодке. На весь пусть они затратили меньше 3 ч 30 мин.скорость лодки в стоячей воде 5 км /ч, а скорость течения 2 км/ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.

Математика

От причала А до причала В и обратно туристы плыли на лодке. На весь пусть они затратили меньше 3 ч 30 мин.скорость лодки в стоячей воде 5 км /ч, а скорость течения 2 км/ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.

Автор: Гость