От причала А до причала В и обратно туристы плыли на лодке. На весь пусть они затратили меньше 3 ч 30 мин.скорость лодки в стоячей воде 5 км /ч, а скорость течения 2 км/ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.
Математика
От причала А до причала В и обратно туристы плыли на лодке. На весь пусть они затратили меньше 3 ч 30 мин.скорость лодки в стоячей воде 5 км /ч, а скорость течения 2 км/ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2=3км/ч - скорость против течения 5+2=7км/ч - скорость по течению х/3+х/7<3.5 7x+3x<73.5 10x<73.5 x<7.35 км - расстояние меньше 7,35 км
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