  Основное сечение цилиндра-квадрат,площадь основания цилиндра равна 16П см2.найти площадь поверхности цилиндра. Высота конуса равна 6 см ,угол при вершине осевого сечения равен 120.найти: а)площадь сечения конуса плоскостью ,п...

Геометрия
  Основное сечение цилиндра-квадрат,площадь основания цилиндра равна 16П см2.найти площадь поверхности цилиндра. Высота конуса равна 6 см ,угол при вершине осевого сечения равен 120.найти: а)площадь сечения конуса плоскостью ,проходящей через  2 образующие ,угол между которыми 30.б)площадь боковой поверхности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16п=пr^2,значит r^2=16,r=4 h=d=2r=8 S=2пrh=2*п*4*8=64п (см2)    
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