Основное сечение цилиндра-квадрат,площадь основания цилиндра равна 16П см2.найти площадь поверхности цилиндра. Высота конуса равна 6 см ,угол при вершине осевого сечения равен 120.найти: а)площадь сечения конуса плоскостью ,п...

Геометрия

Основное сечение цилиндра-квадрат,площадь основания цилиндра равна 16П см2.найти площадь поверхности цилиндра. Высота конуса равна 6 см ,угол при вершине осевого сечения равен 120.найти: а)площадь сечения конуса плоскостью ,проходящей через 2 образующие ,угол между которыми 30.б)площадь боковой поверхности

Автор: Гость