периметр прямоугольника равен 16 см. Какими могут быть длины его сторон, выражение в сантиметрах?
Математика
периметр прямоугольника равен 16 см. Какими могут быть длины его сторон, выражение в сантиметрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:2=8см сумма длины и ширины,варианты длин сторон в сантиметрах: 1+7=8 2+6=8 3+5=8
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