словосочетание со словом отрастать
Русский язык
словосочетание со словом отрастать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отрастать-глагол несовершенного вида(инфинитив) с ним составить словосочетание нельзя.Можно: Отрастить ногти,отрастить волосы,отрастить живот(шут.),отрастить брюшко(шут.)
Гость:
Отрастить длинные волосы.Отрастить красивые ногти.Отрастить пышные реснички.
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