1)моторная лодка прошла 60 км по течению реки и 36 км по озеру, затратив на весь путь 5 часов.Найдте собственную скорость лодки, если скорость течения реки равна 2 км\ч. 2)из города в село, расстояние до которого равно 120 км, ...

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моторная лодка прошла 60км по течению реки 36/v+60/(v+2)=5 36v+72+60v=5v^2+10v 5v^2-86v-72=0 v=18 2) Пусть х км/ч - скорость велосипедиста, тогда скорость мотоциклиста - х+10 км/ч. Время в пути велосипедиста 120/х часов, а мотоциклиста - 120/(х+10) часов. Мотоциклист был в пути меньше на 120/х - 120/(х+10) или на 6 часов. Составим и решим уравнение: 120/х-120/(х+10)=6 |*x(x+10)/6 20x+200-20x=x^2+10x x^2+10x-200=0 по теореме Виета: x1=10 x2=-20 (не подходит, так как скорость не может быть отрицательной) х+10=10+10=20 Ответ: скорость велосипедиста 10 км/ч, а мотоциклиста - 20 км/ч.