для циркового номера,Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёх угольников.3часть этих четырёх угольников составляли прямоугольники,а 1/8 этих прямоугольников составляли 4квадрата.Сколько четырёх угольников вырезал Витя.

Математика

для циркового номера,Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёх угольников.3часть этих четырёх угольников составляли прямоугольники,а 1/8 этих прямоугольников составляли 4квадрата.Сколько четырёх угольников вырезал Витя.

Автор: Гость