для циркового номера,Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёх угольников.3часть этих четырёх угольников составляли прямоугольники,а 1/8 этих прямоугольников составляли 4квадрата.Сколько четырёх угольников вырезал Витя.
Математика
для циркового номера,Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёх угольников.3часть этих четырёх угольников составляли прямоугольники,а 1/8 этих прямоугольников составляли 4квадрата.Сколько четырёх угольников вырезал Витя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*8=32 - все прямоугольники 32*3=96 - всего четырехугольников
Гость:
1) 4*8=32 (фигуры) - прямоугольники 2) 32*3=96 (фигур) - все четырёхугольники Ответ: из золотой фольги Витя вырезал 96 четырёхугольников.
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