Цена шоколада 85 тенге за 1 плитку.У Динары 500 тенге.Может ли Динара купить 5 плиток шоколада?6 плиток шоколада??

Математика
Цена шоколада 85 тенге за 1 плитку.У Динары 500 тенге.Может ли Динара купить 5 плиток шоколада?6 плиток шоколада??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-да 6-нет 85*5=425 85*6=510
Гость:
1)85*5=425(т)-5 плиток 2)500-425=75(тг)-осталось За 500 тг можно купить 5 плиток   1)85*6=510(тг)- за 6 плиток 2)500-510= нельзя За 500 тенге нельзя купить 6 плиток
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