Цена шоколада 85 тенге за 1 плитку.У Динары 500 тенге.Может ли Динара купить 5 плиток шоколада?6 плиток шоколада??

Гость: Гость:

1)85*5=425(т)-5 плиток 2)500-425=75(тг)-осталось За 500 тг можно купить 5 плиток 1)85*6=510(тг)- за 6 плиток 2)500-510= нельзя За 500 тенге нельзя купить 6 плиток