Привидите примеры ситуации, когда свои становятся чужими. и когда чужие становятся своими

География
Привидите примеры ситуации, когда свои становятся чужими. и когда чужие становятся своими
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чужие могут стать своими, когда происходит какое-либо несчастье, оно может сблизить абсолютно чужих, незнакомых людей. Свои становяться чужими-это предательство. Когда человек придает тебя, ты уже не можешь ему довериться, так как раньше.
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