Привидите примеры ситуации, когда свои становятся чужими. и когда чужие становятся своими

Гость: Гость:

чужие могут стать своими, когда происходит какое-либо несчастье, оно может сблизить абсолютно чужих, незнакомых людей. Свои становяться чужими-это предательство. Когда человек придает тебя, ты уже не можешь ему довериться, так как раньше.