словосочетание со словом "возрастать"

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словосочетание со словом "возрастать"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возрастать в умениях, возрастать до нельзя, возрастать духовно
Гость:
возрастать над  своею природой. быстро возрастать. возрастать по закону. возрастать в цене.  
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