в магазине имеется 2 бочонка сельди одного сорта.стоимость сельди в первом бочонке-1440руб. а во втором 1872руб.причем во втором бочонке сельди на 12кг больше чем в первом.найдите массу сельди в каждом бочонке.

Математика

в магазине имеется 2 бочонка сельди одного сорта.стоимость сельди в первом бочонке-1440руб. а во втором 1872руб.причем во втором бочонке сельди на 12кг больше чем в первом.найдите массу сельди в каждом бочонке.

Автор: Гость