в магазине имеется 2 бочонка сельди одного сорта.стоимость сельди в первом бочонке-1440руб. а во втором 1872руб.причем во втором бочонке сельди на 12кг больше чем в первом.найдите массу сельди в каждом бочонке.

Математика
в магазине имеется 2 бочонка сельди одного сорта.стоимость сельди в первом бочонке-1440руб. а во втором 1872руб.причем во втором бочонке сельди на 12кг больше чем в первом.найдите массу сельди в каждом бочонке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1872-1440=432 разница в сумме денег 432/12=36руб - цена 1 кг сельди 1440/32=45 кг сельди в первом бочонке 1872/32=57 кг сельди во втором бочонке
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