в магазине имеется 2 бочонка сельди одного сорта.стоимость сельди в первом бочонке-1440руб. а во втором 1872руб.причем во втором бочонке сельди на 12кг больше чем в первом.найдите массу сельди в каждом бочонке.
Математика
в магазине имеется 2 бочонка сельди одного сорта.стоимость сельди в первом бочонке-1440руб. а во втором 1872руб.причем во втором бочонке сельди на 12кг больше чем в первом.найдите массу сельди в каждом бочонке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1872-1440=432 разница в сумме денег 432/12=36руб - цена 1 кг сельди 1440/32=45 кг сельди в первом бочонке 1872/32=57 кг сельди во втором бочонке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Цена шоколада 85 тенге за 1 плитку.У Динары 500 тенге.Может ли Динара купить 5 плиток шоколада?6 плиток шоколада??
География
Алгебра
. На конкурсе присутствовало 90% членов жюри. Из них 12 человек отдали свои голоса за присуждение первого места. Сколько всего ч...