В магазин привезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг. Масса орехов в пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг. Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг завезли в магазин?

Гость: Гость:

Предположим, что х - это количество пакетов с орехами массой 1,5 кг, тогда (11-х) – это количество пакетов с орехами массой 1,8 кг. Из условия задачи известно, что масса орехов в пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг согласно этим данным составим и решим уравнение: 1,5х=1,8(11-х) 1,5х=19,8-1,8х 1,5х+1,8х=19,8 3,3х=19,8 х=19,8:3,3 х=6 (п.) - по 1,5 кг. 11-х=11-6=5 (п.) - по 1,8 кг. Ответ: в магазин привезли 6 пакетов с орехами по 1,5 кг. Проверка: 1,5·6=9 (кг) 1,8·(11-6)=1,8·5=9 (кг) масса пакетов одинаковая