расстояние между двумя пунктами на карте рано 8,2 см. определите расстояние между этими пунктами на местности , если масштаб карты 1:10000

Математика

расстояние между двумя пунктами на карте рано 8,2 см. определите расстояние между этими пунктами на местности , если масштаб карты 1:10000

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