каково смещение луча плоской стеклянной пластинкой толщиной 3см.если луч падает на нее под углом 70градусов.Показатель преломления стекла 1,5.

Физика
каково смещение луча плоской стеклянной пластинкой толщиной 3см.если луч падает на нее под углом 70градусов.Показатель преломления стекла 1,5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смещение-это кратчайшее расстояние между входяшим и выходящим из пластинки лучами..  x=L*sin(a-b); L=h/(cos(b)); sin(a)/sin(b)=n; n=1,5; a=70' sin(b)=sin(a)/n; b=38,789; L=0,03/cos(38,789)=0,038;  x=0,038*sin(70-38,789)=0,02(m)
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