каково смещение луча плоской стеклянной пластинкой толщиной 3см.если луч падает на нее под углом 70градусов.Показатель преломления стекла 1,5.
Физика
каково смещение луча плоской стеклянной пластинкой толщиной 3см.если луч падает на нее под углом 70градусов.Показатель преломления стекла 1,5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смещение-это кратчайшее расстояние между входяшим и выходящим из пластинки лучами.. x=L*sin(a-b); L=h/(cos(b)); sin(a)/sin(b)=n; n=1,5; a=70' sin(b)=sin(a)/n; b=38,789; L=0,03/cos(38,789)=0,038; x=0,038*sin(70-38,789)=0,02(m)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два поезда выезжают из А и В одновременно навстречу друг к другу .скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго.Поезда встречаются на ...
Математика
расстояние между двумя пунктами на карте рано 8,2 см. определите расстояние между этими пунктами на местности , если масштаб карты 1:10000
Химия
Из 200 г 40% раствора соли при охлаждении выпала соль, массой 40гв полученном растворе. Чему равна массовая доля соли. ответ 25%