Два поезда выезжают из А и В одновременно навстречу друг к другу .скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго.Поезда встречаются на расстоянии 28км от середины АВ.Если бы первыйй отправился из А на 45 мин позже ,...
Алгебра
Два поезда выезжают из А и В одновременно навстречу друг к другу .скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго.Поезда встречаются на расстоянии 28км от середины АВ.Если бы первыйй отправился из А на 45 мин позже ,то поезда встретились бы на середине АВ.Найдите расстояние АВ и скорость каждого поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость первого поезда x км/ч - поезда, тогда скорость второго поезда будет ( x -10) км / ч . * * * x > 10 * * * время до встречи t ч . 1-й поезд прошел до встречи путь S₁= х*t км, 2 -й _ S₂= (x -10)*t км , Расстояние AB будет : S =S₁+ S₂ =2(x-5)t км ; S/2 =(x-5)* t . Имеем х*t - 28 = (х -10)*t+28 ⇒ t =5,6 ч . Следовательно S =2(x-5)*5,6 и можем составить уравнение : 5,6(x-5) / (x -10) - 5,6(x-5) /x = 45/60 ; 5,6(x-5) ( 1/(x-10) -1/x ) =3 /4 ; 56(x-5) /x(x-10) = 3 /4 ; 224(x-5) =3x(x-10) ; 3x² - 254x +1120 =0 ; D/4 =127² - 3*1120 = 16129 - 3360 =12769 =113² x₁ =(127 -113) /3 = 14 /3 < 10 не удовлетворяет ; x₂ =(127+113) /3 = 80 ( км / ч ). --- Скорость второго поезда 80 -10 =70 ( км / ч ) ; Расстояние AB : S =2(x-5)*5,6 =2(80 -5)*5,6 = 840 ( км).ответ : 840 км ; 80 км / ч ; 70 км / ч.
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