Два поезда выезжают из А и В одновременно навстречу друг к другу .скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго.Поезда встречаются на расстоянии 28км от середины АВ.Если бы первыйй отправился из А на 45 мин позже ,...

Алгебра

Два поезда выезжают из А и В одновременно навстречу друг к другу .скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго.Поезда встречаются на расстоянии 28км от середины АВ.Если бы первыйй отправился из А на 45 мин позже ,то поезда встретились бы на середине АВ.Найдите расстояние АВ и скорость каждого поезда.

Автор: Гость