НАЧЕРТИТЕ КРУГ РАДИУСОМ 2 СМ И ЗАКРАСЬТЕ 3/4 КРУГА
Математика
НАЧЕРТИТЕ КРУГ РАДИУСОМ 2 СМ И ЗАКРАСЬТЕ 3/4 КРУГА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раздели круг на 4-и части и три из них закрась и получится 3/4 круга. радиус 2см это значит от середины круга до края окружности 2 см.
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