Образовать имена прилогательных с помощью суффикса -лив. Смеяться бояться бодаться. шуметь. беречь.Прочитать и запиши пословицы.1)ге. раз. трус. уми. ты .ра. ся. ет. цу. о. раз. дин. 2) пер. я. вый. ра. враг. бо. лен. та. тя.

Русский язык

Образовать имена прилогательных с помощью суффикса -лив. Смеяться бояться бодаться. шуметь. беречь.Прочитать и запиши пословицы.1)ге. раз. трус. уми. ты .ра. ся. ет. цу. о. раз. дин. 2) пер. я. вый. ра. враг. бо. лен. та. тя.

Автор: Гость