Образовать имена прилогательных с помощью суффикса -лив. Смеяться бояться бодаться. шуметь. беречь.Прочитать и запиши пословицы.1)ге. раз. трус. уми. ты .ра. ся. ет. цу. о. раз. дин. 2) пер. я. вый. ра. враг. бо. лен. та. тя.
Русский язык
Образовать имена прилогательных с помощью суффикса -лив. Смеяться бояться бодаться. шуметь. беречь.Прочитать и запиши пословицы.1)ге. раз. трус. уми. ты .ра. ся. ет. цу. о. раз. дин. 2) пер. я. вый. ра. враг. бо. лен. та. тя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смешливый, боязливый.,бодливый, шумливый, бережливый Герой умирает раз, а трус- тысячу. Первый враг лентяя-работа.
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