При сплавлении природного известняка масой 150 г с силиций оксидом (4) получили кальций силикат массой 145 г. Определить массовую долю кальций карбоната в природном известняке.
Химия
При сплавлении природного известняка масой 150 г с силиций оксидом (4) получили кальций силикат массой 145 г. Определить массовую долю кальций карбоната в природном известняке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хг 145г CaCO3+SiO2=CaSiO3+CO2 100г 116г х=100*145/116=125 мас. доля=125/150=0,83 или 83%
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