При сплавлении природного известняка масой 150 г с силиций оксидом (4) получили кальций силикат массой 145 г. Определить массовую долю кальций карбоната в природном известняке.

Химия

При сплавлении природного известняка масой 150 г с силиций оксидом (4) получили кальций силикат массой 145 г. Определить массовую долю кальций карбоната в природном известняке.

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