Какому звуку подходит характеристика:согласный глухой непарный,мягкий парный?Хь,Чь,Фь
Русский язык
Какому звуку подходит характеристика:согласный глухой непарный,мягкий парный?Хь,Чь,Фь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ч-глухой, непарный, мягкий, согласный...а если он непарный, то парным быть не может.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
при действие избытка металлического натрия на смесь, содержащую 6,2 г этиленгликоля и неизвестную массу глицерина, выделилось 5,6 л водорода (н.у.)...
Физика
Физика
каково смещение луча плоской стеклянной пластинкой толщиной 3см.если луч падает на нее под углом 70градусов.Показатель преломления стекла 1,5.
Алгебра
Два поезда выезжают из А и В одновременно навстречу друг к другу .скорость первого поезда на 10 км/ч больше скорости второго.Поезда встречаются на ...