ваня и коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. у школы они встретились. ваня шел до встречи с колей 12 мин. сколько минут был в пути коля?
Математика
ваня и коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. у школы они встретились. ваня шел до встречи с колей 12 мин. сколько минут был в пути коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как мальчики вышли из дома одновременно, следовательно Коля шел до встречи с Ваней тоже 12 минут Ответ: Коля был в пути 12 минут.
Гость:
8ч30мин+12мин=8ч42мин - встретились 8ч42мин-8ч30мин=12мин - был в пути Коля
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