ваня и коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. у школы они встретились. ваня шел до встречи с колей 12 мин. сколько минут был в пути коля?

Математика

ваня и коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. у школы они встретились. ваня шел до встречи с колей 12 мин. сколько минут был в пути коля?

Автор: Гость