Твір роздум на тему чи сучасно бути скромним

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Скромність завжди прикрашала людину. Нехай говорять, що зараз такі часи, що скромність не сучасна, але не варто змішувати поняття скромність та (застенчевость - не перекладу). Потрібно навчитись презентувати, предсталяти себе без зайвої скромності, але і без навязливої поведінки. Потрібно заявляти про себе вчинками.