между двумя портами 484км.из них одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода и встретились через 4ч после начала движения скорость одного теплохода 45кмч определи скорость другого теплохода

Математика

между двумя портами 484км.из них одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода и встретились через 4ч после начала движения скорость одного теплохода 45кмч определи скорость другого теплохода

Автор: Гость