между двумя портами 484км.из них одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода и встретились через 4ч после начала движения скорость одного теплохода 45кмч определи скорость другого теплохода
Математика
между двумя портами 484км.из них одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода и встретились через 4ч после начала движения скорость одного теплохода 45кмч определи скорость другого теплохода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
484-(4*45)=304 (км) прошёл 2 поезд 304:4= 76(км.ч) скорость 2 поезда
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