Какой объём углекислого газа можна получить из раствора NaHCO3 объёмом 20 л, который содержит 8 % соли ( плотность раствора 1,058 г/мл)

Химия
Какой объём углекислого газа можна получить из раствора NaHCO3 объёмом 20 л, который содержит 8 % соли ( плотность раствора 1,058 г/мл)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(p-pa)=20000*1,058=21160г m(NaHCO3)=21160*0,08=1692г ню(NaHCO3)=20,14 моль задача имеет два решения: р-р может реагировать с кислотой NaHCO3+НСІ=NaСІ+H2О+CO2 а можно р-р просто прокипятить 2NaHCO3=Na2CO3+Н2О+СО2 в первом случае V=20,14*22,4=451л во втором =20,14*22,4/2=225л
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