Какой объём углекислого газа можна получить из раствора NaHCO3 объёмом 20 л, который содержит 8 % соли ( плотность раствора 1,058 г/мл)

Гость: Гость:

m(p-pa)=20000*1,058=21160г m(NaHCO3)=21160*0,08=1692г ню(NaHCO3)=20,14 моль задача имеет два решения: р-р может реагировать с кислотой NaHCO3+НСІ=NaСІ+H2О+CO2 а можно р-р просто прокипятить 2NaHCO3=Na2CO3+Н2О+СО2 в первом случае V=20,14*22,4=451л во втором =20,14*22,4/2=225л