Задайте на алгеброическом языке, у которых: сумма абсциссы и ординаты равна 4

Алгебра
Задайте на алгеброическом языке, у которых: сумма абсциссы и ординаты равна 4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма абсциссы и ординаты равна 4 х+у=4 у=-х+4
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