человек не умеющий верить и ждать,... продолжите
Литература
человек не умеющий верить и ждать,... продолжите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек не умеющий верить и ждать,вряд ли добьётся чего-нибудь хорошего.
Гость:
Либо "умрёт в одиночестве", либо "лишится тех, кто ему дорог".
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