составьте название жилища и какое животное в нем зимует, пожалуйста, из набора букв г н о а й
История
составьте название жилища и какое животное в нем зимует, пожалуйста, из набора букв г н о а й
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГАЙНО - это искусственное гнездо, устраиваемое белкой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Make questions.Give short answer. 1) ........you get up at 6 o'clock?-No,................. 2).........he playing football?-Yes.................... ...
Физика
Сила тяги мотора автомашины равна 2000H. Автомашина движется равномерно со скоростью 72 км/ч. какова работа , совершаемая за 10 с?