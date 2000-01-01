составьте название жилища и какое животное в нем зимует, пожалуйста, из набора букв г  н  о  а  й

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составьте название жилища и какое животное в нем зимует, пожалуйста, из набора букв г  н  о  а  й
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГАЙНО - это искусственное гнездо, устраиваемое белкой.
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