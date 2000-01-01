Сила тяги мотора автомашины равна 2000H. Автомашина движется равномерно со скоростью 72 км/ч. какова работа , совершаемая за 10 с?

Физика

Сила тяги мотора автомашины равна 2000H. Автомашина движется равномерно со скоростью 72 км/ч. какова работа , совершаемая за 10 с?

Автор: Гость