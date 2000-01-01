Сила тяги мотора автомашины равна 2000H. Автомашина движется равномерно со скоростью 72 км/ч. какова работа , совершаемая за 10 с?
Физика
Сила тяги мотора автомашины равна 2000H. Автомашина движется равномерно со скоростью 72 км/ч. какова работа , совершаемая за 10 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: F=2000н v=72км/ч=20м/с t=10c A-? решение: A=FS S=VT=20м/с*10с=200м A=2000н*200м=400000Дж ответ:A=4*10^5 Дж
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