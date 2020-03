Какие вопросы преподователь задал своим ученикам ???Прочитай ответы, напиши вопросы. 1)-------------------------------------? - No ,I don t like autumn. 2)-----------------------------------------? - Yes ,we do.We play tennis...

Английский язык

Какие вопросы преподователь задал своим ученикам ???Прочитай ответы, напиши вопросы. 1)-------------------------------------? - No ,I don t like autumn. 2)-----------------------------------------? - Yes ,we do.We play tennis in summer. 3)---------------------------------------------? - Yes ,I can .I can ski and skate . 4)--------------------------------------------? - Yes ,he has .He has got a nice bike . 5)-----------------------------------------? -Yes ,she does.She likes spring .

