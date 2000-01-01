За что я люблю свой город? сочинение

Гость: Гость:

Я живу в городе Москва(любой другой гиород).Этот город очень большой и красивый.В нём очень много районов с новостройками.Я родилась в этом городе ,и не за что бы не переехала отсюда.Там есть огромнейший зоопарк,куда мы с папой ходим каждое лето.Но больше всего мне в моём городе нравятся тихие,незапылённые ул мочки,до которых ещё не добралась современная цивилизация.На этих улочках можно встрертить старинные,деревянные, купеческие дома с резными наличниками на окнах.Эти дома скоро собираются отреставрировать,и меня это очень радует,потому что город должен хранить свою историю.До нас в этом городе издавна жили дворяне,купцы,бояре и простые крепостные крестьяне.У Москвы очень богатая история.На город нападали французы,но наши предки хитростью и отвагой одолели их. Весной мой город начинает расцветать.Зелёные почки тополей лопаются прямо на глазах,свежая зелёная трава проклёвывается сквозь землю,по рекам текущим неподалёку плывут отошедщие льдины.В нашем городе есть ещё и такая достопримечательность,как Красная Площадь.Здесь проходят все крупные торжества и церемонии:Новый Год,День Победы и многие другие. Много ещё хорошего есть в моём городе,приезжайте-увидете! P.S. Так же можно описать любой другой город,подставляя вместо "Москва" свой.