Одним килограммом краски можно покрасить 5 квадратных метров поверхности. Склько понадобится краски , что бы покрасить 3 квадратных метра, 6 квадратных метра, 13 квадратных метра?
Математика
Одним килограммом краски можно покрасить 5 квадратных метров поверхности. Склько понадобится краски , что бы покрасить 3 квадратных метра, 6 квадратных метра, 13 квадратных метра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1000:5=200(г)-требуется на 1 квадратный метр. 2)200*3=600(г)-требуется на 3 квадратных метра. 3)200*6=1200(г)-требуется на 6 квадратных метров. 4)200*13=2600(г)-требуется на 13 квадратных метров.
Гость:
1кг\5=0,2кг на 1кв м 0,2*3=0,6 0,2*6=1,2 0,2*13=2,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие вопросы преподователь задал своим ученикам ???Прочитай ответы, напиши вопросы. 1)-------------------------------------? - No ,I don t like ...
Русский язык
История