Одним килограммом краски можно покрасить 5 квадратных метров поверхности. Склько понадобится краски , что бы покрасить 3 квадратных метра, 6 квадратных метра, 13 квадратных метра?

Математика
Одним килограммом краски можно покрасить 5 квадратных метров поверхности. Склько понадобится краски , что бы покрасить 3 квадратных метра, 6 квадратных метра, 13 квадратных метра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1000:5=200(г)-требуется на 1 квадратный метр.                                                               2)200*3=600(г)-требуется на 3 квадратных метра. 3)200*6=1200(г)-требуется на 6 квадратных метров. 4)200*13=2600(г)-требуется на 13 квадратных метров.
Гость:
1кг\5=0,2кг на 1кв м 0,2*3=0,6 0,2*6=1,2 0,2*13=2,6
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