Одним килограммом краски можно покрасить 5 квадратных метров поверхности. Склько понадобится краски , что бы покрасить 3 квадратных метра, 6 квадратных метра, 13 квадратных метра?

Гость: Гость:

1)1000:5=200(г)-требуется на 1 квадратный метр. 2)200*3=600(г)-требуется на 3 квадратных метра. 3)200*6=1200(г)-требуется на 6 квадратных метров. 4)200*13=2600(г)-требуется на 13 квадратных метров.