Лыж и санок-36,санок и коньков-14,лыж и коньков-28.Лыж-?коньков-?санок-?И составить саму задачу

Гость: Гость:

Можно так: Лыжи - х Санки - y Коньки - z х+у=36 у+z=14 х+z=28 у=14-z z=28-х у=14-(28-х) х+14-(28-х)=36 х+14-28+х=36 2х=36-14+28=50 х=25 у=36-х=36-25=11 z=28-х=28-25=3 Лыжи - 25 Санки - 11 Коньки - 3 Только подойдет ли такое решение для категории 1-4 классы?