Если треугольник существует, найдите его третий угол и определите вид треугольника: а) 136 градусов и 44 градусов; б) 128 гр. и 54 гр.; в) 109 гр. и 90 гр.

Математика

Если треугольник существует, найдите его третий угол и определите вид треугольника: а) 136 градусов и 44 градусов; б) 128 гр. и 54 гр.; в) 109 гр. и 90 гр.

Автор: Гость