Если треугольник существует, найдите его третий угол и определите вид треугольника:   а) 136 градусов и 44 градусов;    б) 128 гр. и 54 гр.;   в) 109 гр. и 90 гр.

Математика
Если треугольник существует, найдите его третий угол и определите вид треугольника:   а) 136 градусов и 44 градусов;    б) 128 гр. и 54 гр.;   в) 109 гр. и 90 гр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма углов в треугольнике равна 180 градусов. а) 180-(136+44)=0 - треугольник не существует б) 180-(128+54)= -2 - треугольник не существует в) 180-(109+90)= -19- треугольник не существует ответ: все треугольники не существуют.
Гость:
сумма треугольника =180 градусов а)180-(136+44)=0-треугольник не существует  б)180градусов-(128+54)=-2-треугольник не существует в)180 градусок -(109+90)=-19-треугольник не существует 
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