Придумайте с данными словами предложения. Наглухо,засветло,набело,изредка,досуха,справа,влево.
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Придумайте с данными словами предложения. Наглухо,засветло,набело,изредка,досуха,справа,влево.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занавески в комнате были наглухо задернуты. Мы решили отправиться в поход ещё засветло. Учитель сказал переписать сочинение набело(т.е. начисто). И только изредка доносились до меня лесные шорохи. Нужно вытереть досуха, чтобы не осталось разводов. Справа от нас возвышались горы Кавказа. У неё почерк с наклоном влево.
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