Бригада маляров красит забор длинной 140 метров ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров Известно что за первый и последний день бригада прокрасила 70 метров забора Определите сколько дней красили весь забор ?
Алгебра
Бригада маляров красит забор длинной 140 метров ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров Известно что за первый и последний день бригада прокрасила 70 метров забора Определите сколько дней красили весь забор ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первый день покрашено а1 метров, тогда во второй а2,.... а в последний аn метров. Следовательно, Sn=a1+an/2=35n 35n=140, откуда n=4 Ответ: 4 дня
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