Бригада маляров красит забор длинной 140 метров ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров Известно что за первый и последний день бригада прокрасила 70 метров забора Определите сколько дней красили весь забор ?

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Бригада маляров красит забор длинной 140 метров ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров Известно что за первый и последний день бригада прокрасила 70 метров забора Определите сколько дней красили весь забор ?

Автор: Гость