Бригада маляров красит забор длинной 140 метров ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров Известно что за первый и последний день бригада прокрасила 70 метров забора Определите сколько дней красили весь забор ?

Алгебра
Бригада маляров красит забор длинной 140 метров ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров Известно что за первый и последний день бригада прокрасила 70 метров забора Определите сколько дней красили весь забор ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первый день покрашено а1 метров, тогда во второй а2,....  а в последний аn метров. Следовательно, Sn=a1+an/2=35n 35n=140, откуда n=4 Ответ: 4 дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
составьте название жилища и какое животное в нем зимует, пожалуйста   г  о  н  а  й
Ответить
Обществознание
Вопросы на тему Смутное время 2) Опишите положение в стране, которое привело к возможности появления самозванцев 3)Кто и почему поддержал Лжедмитри...
Ответить
Математика
Если треугольник существует, найдите его третий угол и определите вид треугольника:   а) 136 градусов и 44 градусов;    б) 128 гр. и 54 гр.;   в) 1...
Ответить
Русский язык
Придумайте с данными словами предложения. Наглухо,засветло,набело,изредка,досуха,справа,влево.
Ответить
Математика
Саша на ростояние 600 м увидел Антона идушего со скоросьтью 80 м в минуту . саша побежал на встречу к нему со скоростью 120 м минуту. собака саши т...
Ответить