составьте название жилища и какое животное в нем зимует, пожалуйста   г  о  н  а  й

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гайно-гнездо белки, по своему наружному виду походит на гнездо сороки: оно состоит из удлиненного мешка, свитого из сучьев, травы, мха, выстланного внутри пухом или мхом, с коническим навесом для защиты от дождя. Гайно устраиваются белками, преимущественно на высоких деревьях, в половине их вышины, и содержатся очень опрятно. Кроме таких искусственных гнезд белки часто селятся в дуплах.