Помогите пожалуйста решите три задачи по химии.Заранее спасибо. 1.Объясните смысл высказывания геохимика А.П.Виноградова: " ... океан действует , как грандиозный насос , забирая CO2 из атмосферы в холодных областях и отдавая ег...
Химия
Помогите пожалуйста решите три задачи по химии.Заранее спасибо. 1.Объясните смысл высказывания геохимика А.П.Виноградова: " ... океан действует , как грандиозный насос , забирая CO2 из атмосферы в холодных областях и отдавая его в тропических областях " . 2. При прокаливании 116 г гидроксида магния получили твёрдое вещество массой 65 г. Что это за вещество? Каков его выход (в %) от теоретически возможного? 3. Идет ли реакция Ca(OH)2+ NaCl ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ну про океан я думаю что смысл заключается в растворимости СО2, она увеличивается в уменьшением температуры, следовательно он растворяется где холодно и выделяется где тепло 2)Mg(OH)2 =t=MgO + H2O ν(Mg(OH)2)=ν(MgO)=116/58=2 m(MgO)теор=2*40=80 η=65/80=81,25% 3) Я думаю что идет, но очень медленно, так как это обратная реакция обратимой реакции CaCl2+2NaOH⇔2NaCl+Ca(OH)2
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