Помогите пожалуйста решите три задачи по химии.Заранее спасибо. 1.Объясните смысл высказывания геохимика А.П.Виноградова: " ... океан действует , как грандиозный насос , забирая CO2 из атмосферы в холодных областях и отдавая ег...

Химия

Помогите пожалуйста решите три задачи по химии.Заранее спасибо. 1.Объясните смысл высказывания геохимика А.П.Виноградова: " ... океан действует , как грандиозный насос , забирая CO2 из атмосферы в холодных областях и отдавая его в тропических областях " . 2. При прокаливании 116 г гидроксида магния получили твёрдое вещество массой 65 г. Что это за вещество? Каков его выход (в %) от теоретически возможного? 3. Идет ли реакция Ca(OH)2+ NaCl ?

Автор: Гость