Ученики стремятся получать хорошие оценки в школе,но задумайтесь,почему они это делают.Подумайте,почему ученики стреятся хорошо учится и к каким результатам может привести хорошая учёба
География
Ученики стремятся получать хорошие оценки в школе,но задумайтесь,почему они это делают.Подумайте,почему ученики стреятся хорошо учится и к каким результатам может привести хорошая учёба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они это делают прежде всего для себя. Стремятся окончить хорошо школу, а затем поступить в элитный ВУЗ Для того, чтобы быть успешными:)
Гость:
Хорошая оценка - это своеобразная награда за отличную учебу. Многие стремятся к данной награде, понимая, что накопленные в молодые годы знания очень помогут в дальнейшей жизни. Но есть и такие, для кого учеба - дело второстепенное, как правило они особо не стараются и учатся на тройки и двойки, о чем в будущем очень жалеют. Отличные оценки в дипломе и, что намного важнее, "кладезь знаний в голове" могут привести к великому будущему, новым открытиям в области сложных наук, высокому материальному положению и высокому статусу в обществе.
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